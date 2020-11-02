Почти десять рейсов отменили в московских аэропортах

Москва, 2 ноября. Причины отмены и задержки рейсов в аэропортах столицы России пока неизвестны. Всего отменили девять вылетов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 00:12 по московскому времени, во Внуково отменили один рейс. В Домодедово задержали один полет, а отменили пять. Также отменили три рейса в Шереметьево. Сведения об отменах и задержках вылетов в Жуковском не представлены.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако в августе российская сторона начала восстанавливать международное авиасообщение с рядом государств.