Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за все время наблюдения

Москва, 1 ноября. Температура в октябре 2020 года в московском регионе стала рекордной. Синоптики никогда ранее не наблюдали такого тепла в Москве в этом месяце.

Наблюдение за погодой в Москве ведется с 1879 года. Однако прошедший октябрь стал самым теплым за все эти годы, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха превышала климатическую норму. Вместе с этим наблюдалось мало осадков, их выпало не более 80–90 процентов от нормы, заключил Вильфанд.

Гидрометцентр пообещал продолжение золотой осени в России. Потепление ждет несколько регионов страны уже с понедельника.