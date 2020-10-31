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Первые женщины-машинисты будут работать в метро Москвы с января

Первые женщины-машинисты будут работать в метро Москвы с января

Москва, 31 октября. Первые женщины-машинисты начнут работать на Филевской ветке московского метрополитена. Курс «Машинист электропоезда» прошли 17 девушек.

Первые рейсы представительницы прекрасного пола будут совершать в качестве стажеров. Затем они пройдут итоговую аттестацию. Согласно планам руководства столичного метрополитена, девушки самостоятельно начнут водить электропоезда с января следующего года.

Профессия машиниста составов в метро была исключительно мужской. Такие правила закреплялись в законодательстве. Правительство РФ сняло ограничение, теперь женщинам разрешено водить не только поезда на железной дороге, но и в метрополитене.

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