Марш на Красной площади отменили из-за коронавируса

Москва, 31 октября. Запрет массовых мероприятий не позволит провести акции и марши 4 и 7 ноября в Москве. Поэтому проведение марша на Красной площади отменено.

Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности Москвы. Столичные власти, руководствуясь соображениями безопасности на фоне пандемии коронавирусной инфекции и действующими в связи с этим ограничениями, не одобрили массовые мероприятия в разных районах города 4 ноября и марш 7 ноября по случаю годовщины военного парада на Красной площади 1941 года.