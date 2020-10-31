Езда по выделенным полосам в Москве с 7 ноября будет караться штрафом

Москва, 31 октября. Выделенные полосы для общественного транспорта с 7 ноября 2020 года прекратят работать для автомобилистов, говорится в сообщении Дептранса Москвы.

Таким образом, данные участки дороги будут доступны только для городского транспорта, такси, машин экстренных и коммунальных служб и для велосипедов. Демонтаж оставшихся знаков уже начался, отметили в пресс-службе столичного транспортного ведомства.

Нарушители начнут получать штрафы за несоблюдение новых правил дорожного движения с 7 ноября. Размер санкции составит 3000 рублей. Дептранс, обращаясь к водителям, просит их быть более внимательными на дорогах Москвы, обращать внимание на знаки и не выезжать на выделенные полосы.