Дороги и тротуары в Москве промоют со специальным шампунем

Москва, 31 октября. Дороги и тротуары в Москве 1 ноября промоют со специальным шампунем, который удалит загрязнения, мазутные и масляные пятна.

Все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог промоют в рамках подготовки к зиме, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. Также в ходе мероприятия очистят парковки, тротуары, дворы и общественные пространства.

Места, которые будут недоступны для специализированный техники, промоют вручную. Работой будут заниматься бригады сотрудников коммунальных служб. После промывки с шампунем, работники проведут мойку водой. С начала осени в Москве прошло уже пять подобных мероприятий.