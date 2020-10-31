В Москве планируют построить за три года дублера Люблинской улицы

Москва, 31 октября. Трассу от Третьего транспортного кольца (ТТК) до развязки МКАД - Бесединское шоссе построят за три года по проекту, одобренному Москомэкспертизой.

Вылетная магистраль под рабочим названием «Печатники» - «Братеево» станет дублером Люблинской улицы. Согласно плану трассу построят протяженностью 15 км с тремя полосами. По словам заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева, таким образом удастся разгрузить юго-восточный сектор столицы и дать развитие промзоне «Южный порт».

После прохождения согласования в Москомэкспертизе проекту в ближайшее время найдут подрядчика для начала строительных работ. Магистраль появится в столице через три года и по счету станет 25-й в городе. Заммэра добавил, что по новой трассе будет курсировать наземный общественный транспорт, для которого обустроят остановки и заездные карманы.