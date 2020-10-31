Деревья в московских парках украсили картинами в рамках акции «ПаркАрт»

Москва, 31 октября. Пятая акция «ПаркАрт», в рамках которой деревья в парках украсили нарисованными картинами, завершилась в столице.

Акция направлена на охрану природы и помощь в сохранении деревьев. Во время мероприятия художники-профессионалы и любители преобразили поврежденные участки деревьев, изобразив на них различных сказочных персонажей. Теперь жители столицы могут встретить в парках Снусмумрика, Чеширского Кота, старичка-лесовичка и других героев.

Однако конечной целью «ПаркАрта» является не возможность украсить деревья изображениями. Картины наносят только на те участки, которые оказались повреждены. Специалисты Мосприроды РФ находят «раненые» деревья и помогают создать защитный слой для их повреждений. А затем на получившейся поверхности уже рисуют художники.