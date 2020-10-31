В Москве установят около 50 тысяч «умных фонарей»

Москва, 31 октября. Около 50 тысяч «умных фонарей» появятся на улицах Москвы до конца этого года. Реализация программы по установке освещения ведется в городе с 2018 года.

Работу светильников обеспечивают контроллеры с небольшими платами, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова. Он объяснил, что платы отправляют сигнал Центру управления сетями.

Это позволяет диспетчерам дистанционно управлять освещением. Сотрудники регулируют яркость и проверяют напряжение. Сейчас на некоторых улицах и участках МКАД установлено около 70 тысяч таких фонарей.