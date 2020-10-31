Пенсионеров в Подмосковье отправят на самоизоляцию со 2 ноября

Москва, 31 октября. В Подмосковье со 2 ноября самоизоляция для людей старше 65 лет будет обязательной, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

При это он подчеркнул, что плановую медпомощь в Московской области приостанавливать не планируется.

Ранее президент РФ Владимир Путин уже неоднократно заявлял о том, что в стране не планируется повторное введение жестких ограничительных мер, которые вводились весной этого года. Однако, как отмечает DEITA.RU, многие россияне все же снова начали делать запасы крупы, консервов и туалетной бумаги из-за страха повторного карантина.

По последним данным, в России с начала пандемии было зарегистрировано 1 618 116 заболевших коронавирусом, 1 215 414 из них выздоровели, 27 990 пациентов скончались.