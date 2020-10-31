Виновного в смерти пожилой жительницы Ленобласти таджика задержали в Москве

Москва, 31 октября. Виновного в смерти 82-летней жительницы Ленобласти задержали в московском метро, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в Лужском районе в ночь на 9 апреля. В квартиру, где проживала 82-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и несовершеннолетняя внучка, явился гражданин Таджикистана. Он заявил, что намерен сожительствовать с дочерью хозяйки квартиры и закрылся вместе с ними изнутри, присвоив ключи. Злоумышленник истязал женщин и ударил пенсионерку ножом в область лица. Угрожая всем расправой, он заявил, что будет жить здесь и не позволит им выходить из дома.

Когда захватчик вышел в другую комнату, бабушка выпрыгнула со второго этажа, чтобы позвать на помощь и спасти дочь с внучкой. В результате падения она получила множественные переломы и скончалась в реанимации.

Преступник был объявлен в федеральный розыск, а 29 октября его задержали в Москве на станции метро "Царицыно" и доставили в ОМВД России по Лужскому району Ленобласти, где поместили под стражу.