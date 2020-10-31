В известной московской кофейне появились роботы-официанты

Москва, 31 октября. Роботы-официанты начали в рамках тестирования обслуживать посетителей в двух кофейнях сети «Шоколадница», расположенных в Москве.

Тестирование роботов началось с 30 октября в заведениях, находящихся в торговом центре «Метрополис» и в Климентовском переулке. Внешне модель похожа на этажерку — на ее полках можно разместить несколько подносов одновременно. Операционный директор ГК «Шоколадница» Юрий Владыкин объяснил, что роботы призваны помогать официантам, передает Forbes.

Роботы могут доставлять посетителям их заказы, просить забрать блюда с нужного подноса, а также уносить грязную посуду. Таким образом у официантов появится больше времени на обслуживание других гостей. Помимо этого роботы знают несколько языков, в числе которых русский, английский и китайский.