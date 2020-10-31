В МЭШ провели свыше 1,5 млн уроков за две недели домашнего обучения

Москва, 31 октября. Столичные педагоги организовали более 1,5 млн уроков в Московской электронной школе (МЭШ) за последние 14 дней для учеников 6-11 классов.

Система дистанционного обучения функционировала без помех и сбоев, рассказали в субботу в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Также с 19 октября состоялось более 24 млн сессий онлайн-уроков.

«За это время школьникам, обучающимся дистанционно, выставлено почти 6 млн оценок в электронных журналах МЭШ», — подчеркнули в пресс-службе.

Работа Московской электронной школы налажена и функционирует не хуже других онлайн-платформ, говорится в сообщении департамента. К урокам ежесуточно подключаются более 600 тыс. учеников и преподавателей.