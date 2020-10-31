Власти Москвы не планируют вводить пропуска и ограничивать прогулки горожан

Москва, 31 октября. Столичные власти пока не планируют вводить пропуска ограничивать москвичей в прогулках.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко сообщил, что на данный момент жители Москвы не будут ограничены в прогулках, а также смогут перемещаться без пропусков.

«Москва пока не планирует вводить пропускную систему и ограничивать прогулки горожан по аналогии с тем, как это на данный момент сделано во Франции и других странах мира», — заявил Лысенко.

Франция, как и некоторые другие страны, вернулась к пропускному режиму из-за роста заболеваемости COVID-19, однако систему доработали. Как и в Москве, во Франции теперь достаточно заполнить электронную форму и предъявить пропуск на экране смартфона, а разрешения для поездок на работу стали долгосрочными.