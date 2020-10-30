Мальчик умер при попытке проглотить украденный леденец в Москве

Москва, 30 октября. Оставшийся без присмотра родителей мальчик пытался проглотить леденец, выставленный на полке магазина в Новой Москве. Ребенок подавился и умер, сообщает «МК».

Малолетний посетитель магазина начал хаотично хватать конфеты. В какой-то момент мальчик попытался проглотить леденец, но поперхнулся. Ребенок начал терять сознание у прилавка на глазах покупателей и персонала торговой точки.

Очевидцы пытались помочь мальчику выплюнуть украденный леденец, но безуспешно. Мать ребенка схватила его и побежала в ближайшую аптеку. Однако спасти мальчика не удалось. Столичные правоохранители проводят проверку по факту инцидента.