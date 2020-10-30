СК начал проверку по факту проживающего в лесу маленького мальчика

Москва, 30 октября. ГСУ СК России по Московской области начал проверку по факту проживания маленького мальчика в лесной хижине вместе с отцом и бродягами, передает телеканал "360".

В СМИ появилась информация о том, что малыш две недели жил в хижине из пластика и досок в лесу Балашихи. Местные жители рассказали, что ребенок приходил поиграть на детскую площадку из леса. Оказалось, что его мама умерла, а отец приехал из Узбекистана и не имеет жилплощади.

Следователи установили, что семья действительно проживает в лесу. Ребенок не посещает школу и не наблюдается у врача. По предварительным данным, у отца и сына нет документов. При этом мужчина заботится о мальчике и водит его к знакомым, чтобы он помылся и постирал одежду.

После окончания проверки будет принято процессуальное решение. Органы опеки проводят собственное расследование.