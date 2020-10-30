Безработный надругался над семиклассницей из Подольска в подъезде

Подольск, 30 октября. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки 2007 года рождения, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Мать потерпевшей обратилась в полицию 26 октября. По словам женщины, неизвестный совершил в отношении ее дочери насильственные действия сексуального характера в подъезде. Педофил надругался над школьницей в доме по улице Курской.

СК возбудил уголовное дело, подозреваемый задержан. Гражданин 2000 года рождения официально не трудоустроен, к уголовной ответственности ранее не привлекался. Подольские правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.