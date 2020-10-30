Злоумышленник «заминировал» все больницы в Москве

Москва, 30 октября. Неизвестный уведомил о «минировании» всех столичных лечебных учреждений, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.

Личность «минера» устанавливается, оперативные службы приступили к проверкам по факту сообщения. Информации об эвакуации медучреждений не поступало.

Сообщения о «минировании» соцучреждений РФ поступают на регулярной основе с декабря 2019 года. Ни одна из угроз не подтвердилась. В июне 2020 года злоумышленники сообщали о «минировании» московских судов, торговых центров и жилых домов в Подмосковье.