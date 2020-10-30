Вакцинация москвичей от коронавируса начнется в ближайший месяц

Москва, 30 октября. Прививки для массовой вакцинации жителей столицы поступят в течение месяца.

Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24». Она отметила, что будут созданы специальные кабинеты для вакцинации, куда сможет прийти любой желающий.

«Мы готовимся к тому, чтобы вакцину можно было уже масштабно внедрять в гражданский оборот и прививать всех желающих москвичей. На сегодняшний день просто нельзя, потому что должного объема вакцины просто не поступило», — рассказала Ракова.

Она отметила, что сейчас идет вакцинация групп риска — учителей и медиков.

Ранее появилась информация, что в Подмосковье вакцинация от коронавируса начнется в конце года. Жители смогут сделать прививку бесплатно по полису ОМС.