Большинство москвичей записываются к врачам в дистанционном формате

Москва, 30 октября. В этом году 72% жителей Москвы воспользовались электронной очередью для записи на прием к врачу. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Количество москвичей, которые предпочитают записываться на прием в дистанционном формате, увеличивается с каждым годом. С 2013 года таким способом воспользовались свыше 300 млн раз. Кроме того, еще семь лет назад было всего 12,7% жителей Москвы, записывающихся удаленно, а уже в этом году их доля увеличилась до 72%.

Запланировать поход в поликлинику можно через разные каналы записи, например, можно взять номерок к терапевту, хирургу, офтальмологу и другим специалистам при помощи приложений «Моя Москва», «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы» и по телефону +7 (495) 539-30-00.