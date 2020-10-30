Обнародована программа «Ночи искусств» в Москве

Москва, 30 октября. Мэрия Москвы обнародовала программу акции «Ночь искусств», которая в этом году пройдет в режиме онлайн. Об этом говорится на сайте администрации города.

Московские парки подготовили для россиян лекции, экскурсии и мастер-классы. Все мероприятия пройдут в ночь с 3 по 4 ноября в режиме онлайн, материалы будут опубликованы на страницах парков в социальных сетях.

Например, о жизни и творчестве легендарного итальянского скульптора и художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти расскажут на лекции усадьбы Воронцово. Желающие попробовать себя в графике могут попасть на мастер-класс, который пройдет в Бабушкинском парке. Еще один мастер-класс ждет россиян в парке «Фили», там предлагают создать необычные елочные украшения.

«Ночь искусств» также порадует москвичей музыкальной программой. Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» пригласил коллектив «Шоу трех роялей Bel Suono», который подарит меломанам незабываемые эмоции от своего концерта.