Более 66 тысяч москвичей оштрафованы с сентября из-за отсутствия масок

Москва, 30 октября. Более 66 тысяч человек были оштрафованы за нарушение масочного режима в Москве с 1 сентября, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Он отметил, что большинство соотечественников ответственно относится не только к своему здоровью, но и здоровью окружающих, поэтому соблюдают все предписанные требования. Однако есть те, кто нарушает правила, разработанные для предотвращения распространения коронавируса.

«Тем не менее мы все еще фиксируем большое количество нарушений: с начала осени было выявлено более 66 тыс. случаев неиспользования масок», — отметил чиновник.

Данчиков также сообщил, что с начала осени в магазинах столицы было выявлено более девяти тысяч нарушений санитарных мер, а также 80 случаев в ТЦ и ТРЦ.

В Москве с 12 мая жителей и гостей столицы обязали носить маски и перчатки, если они посещают предприятия торговли. Также необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте.