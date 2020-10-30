Около 150 тысяч пассажиров ежедневно пользуются ТПУ «Щелковский» в Москве

Москва, 30 октября. Около 150 тысяч пассажиров пользуются транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Щелковский» в столице каждый день. Об этом заявил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев.

«Ежедневно этим хабом пользуются около 150 тысяч пассажиров – более 70 тысяч метро и около 80 тысяч наземным транспортом. Помимо междугородних рейсов здесь проходят 37 автобусных маршрутов, в том числе 20 регулярных городских и 17 областных маршрутов», — цитирует Бочкарева Информационный Центр Правительства Москвы.

Потоки следующих на разные виды транспорта людей для удобства пассажиров разведены по схеме, подобные которой используются в аэропортах. Большого скопления людей не будет благодаря отдаленности остановок. Однако вход в метро находится рядом с вокзалом, уточнили в информационном центре.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыли после реконструкции автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе. По словам главы столицы, «морально устаревшее» здание превратилось в «самый комфортный и крупный автовокзал Европы», где будет комфортно пассажирам.