Оперштаб сообщил о смерти еще 69 пациентов с COVID-19 за сутки в Москве

Москва, 29 октября. Общее количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в столице РФ достигло 6713 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Еще 69 пациентов с COVID-19 умерли в Москве за сутки. Накануне сообщалось о смерти 66 человек с коронавирусной инфекцией. Подробные и достоверные сведения о коронавирусе в России представлены на сайте стопкоронавирус.рф.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если жители города будут соблюдать все предъявленные требования по борьбе с COVID-19, то дополнительные ограничительные меры, как в Европе, не будут введены, передает RT.