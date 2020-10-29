Собянин: власти не намерены вводить новые ограничения в Москве

Москва, 29 октября. Власти Москвы не намерены вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса, однако при одном условии, отметил мэр города Сергей Собянин.

Жителям столицы необходимо неукоснительно соблюдать ранее введенные правительством правила, чтобы избежать ужесточения антикоронавирусных мер, как это произошло недавно в Европе. Власти Франции и Германии накануне объявили общенациональный карантин в связи ростом случаев заболевания в странах.

«Очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяются сегодня в Европе — во Франции, в Германии, в других странах, мы вводить не будем», — добавил Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация в Москве говорит об отсутствии необходимости введения дополнительных ограничений. Сейчас под наблюдением столичных врачей находятся более 103 тыс. пациентов с COVID-19.