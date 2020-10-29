Губернатор Московской области сделал прививку от коронавируса

Москва, 29 октября. Первую процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции прошел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Первый раз отечественный препарат главе региона ввели несколько назад и сейчас он готовится ко второй прививке. Губернатор выразил надежду, что таким образом он получит защиту от коронавируса. Воробьев рассказал об этом журналистам в эфире телеканала «360».

«Я сделал прививку, мерил после 14 дней, у меня не было антител. Завтра я должен делать вторую прививку», — сообщил Андрей Воробьев.

Массовая вакцинация жителей Московской области от COVID-19 стартует в январе этого года. Сейчас медики начали активную подготовку к процедуре. Последние данные о борьбе с распространением коронавирусной инфекции следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.