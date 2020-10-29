Сообщение о заминированной электричке в Сергиевом Посаде оказалось ложным

28 октября, Сергиев Посад. Неизвестный заявил о минировании электрички на маршруте в городе. Прибывшие на место инцидента сотрудники экстренных служб не обнаружили бомбу.

Сообщение о минировании оказалось ложным, специалисты не нашли ничего опасного. В пресс-службе Московской железной дороги рассказали, что из-за инцидента электропоезд ехал по укороченному маршруту.

Пассажиров оперативно эвакуировали. Люди поехали до места назначения на попутном поезде. Инцидент никак не отразился на движении остальных составов.

Несколько дней назад полицейские задержали в Ленинградской области "телефонного террориста". Безработный злоумышленник заявил о заложенных бомбах в двух жилых домах, сообщает телеканал "360".