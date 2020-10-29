Помощник Добровинского рассказала о причине лишения его адвокатских прав

Москва. 29 октября. Александр Добровинский не ожидал, что его лишат адвокатского статуса, об этом рассказала помощница юриста.

Представитель юриста Александра Добровинского рассказала, что именно послужило поводом временно лишить его статуса адвоката. По ее словам, главной причиной стало недовольство юристов тем, как Добровинский вел процесс с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым, где он отстаивал интересы семьи погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. После завершения судебного процесса Добровинского обвинили в том, что он разглашал адвокатскую тайну.

Сам юрист намерен обжаловать через суд лишение прав. Также он подчеркнул, что новость о лишении статуса адвоката для него стала большой неожиданностью, поскольку квалификационная комиссия не нашла в его действиях дисциплинарного проступка.