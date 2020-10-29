Собянин объяснил принцип работы QR-кодов на входе в ночные клубы и бары

Москва, 29 октября. Посетителей увеселительных заведений Москвы будут оповещать, если они находились в контакте с больным коронавирусом. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Реализовать это возможно благодаря использованию QR-кодов, которые каждый москвич сканирует перед тем, как зайти в бар или ночной клуб. Если в системе появится информация о том, что в заведение заходил человек с подтвержденным COVID-19, то все, кто был с ним в контакте, получат об этом уведомления.

При этом власти Москвы не будут разыскивать заболевшего человека и отправлять его на самоизоляцию, сообщил Собянин. Актуальные сведения о борьбе с распространением коронавирусной инфекции следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.