Собянин описал свое самочувствие после прививки от коронавируса

Москва, 29 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о состоянии своего здоровья после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.

Глава столицы России прошел медицинское обследование после того, как ему ввели отечественную вакцину от COVID-19. Врачи сообщили, что у него держится иммунитет к заболеванию. Собянин рассказал об этом журналистам телеканала «Россия-24».

«Я недавно сдавал анализы на титры. Титры очень неплохие. Поэтому иммунитет держится, что называется», — заявил мэр столицы.

Последние сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там присутствуют описания первых симптомов заболевания и методические рекомендации медиков.