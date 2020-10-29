Мэр Москвы одним словом описал введение комендантского часа в Европе

Москва, 29 октября. Ночной комендантский час в Европе является популизмом. Такого мнения придерживается московский мэр Сергей Собянин.

Днем граждане взаимодействуют друг с другом и распространяют коронавирус, а ночью на улицы выходит малая часть населения. Ночной комендантский час — это популистские меры, убежден мэр столицы.

«Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23:00 до 06:00 утра», - поделился Собянин.

Российские региональные власти напоминают гражданам о необходимости соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, носить маски и перчатки в общественных местах. Актуальные данные об эпидемиологической ситуации в РФ и в мире можно посмотреть на официальном портале стопкоронавирус.рф.