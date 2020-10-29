Восьмилетний «Маугли» живет с бомжами в Подмосковье

Московская область, 29 октября. Маленький мальчик живет в лагере бездомных и иногда выходит из леса поиграть со сверстниками.

Местные бомжи ласково называют ребенка «Маугли» или «будущий Тарзан». По предварительным данным, мальчик провел всю свою жизнь в данном поселении. Он родился и вырос на территории лагеря для бездомных.

Отец ребенка иногда выезжает на заработки и оставляет его одного, мальчик предоставлен сам себе. Брошенный малыш регулярно выходит из леса в ближайший жилой микрорайон для общения со сверстниками на детской площадке.

По словам жителей района, этой весной семью «Маугли» постигло настоящее несчастье. Его мать умерла из-за проблем с сердцем. Отец с сыном остались в разваливающейся хижине вдвоем.