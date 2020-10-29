Синоптик рассказал, когда ждать зиму в Москве

Москва, 29 октября. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишкове рассказал, когда в столице наступит зима.

Специалист считает, что ожидается заметный сдвиг от нормы прихода зимы в Москву. Обычно зимняя погода наступает в столице 10 ноября, однако в этом году это случится значительно позже, передает РИА Новости.

«Зима будет сдвинута в самом оптимистическом случае на конец ноября, но она будет в неустойчивом положении, переход через ноль будет сопровождаться волнами оттепели. То есть метеорологическая зима в этом году наступит с опозданием в 2-3 недели», — сообщил Тишковец.

Ранее самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Курган, экстренно сел в Тюмени из-за плохих погодных условий. После этого курганский авиаузел не принимал и не выпускал самолет.