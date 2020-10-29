Собянин открыл реконструированный автовокзал «Центральный» в Москве

Москва, 29 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг открыли после реконструкции автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе.

По словам главы столицы, «морально устаревшее» здание превратилось в «самый комфортный и крупный автовокзал Европы», где будет комфортно пассажирам.

«Здесь будет обслуживаться целый ряд направлений на Балтику, север, восток и северо-восток страны. Нижний Новгород, Иваново, Ярославль и десятки других городов», — сказал Собянин.

В пресс-службе мэрии и правительства Москвы уточняют, что на месте старого здания построен новый многофункциональный комплекс «Щелковский», в состав которого входят автовокзал, торгово-развлекательный центр и подземный паркинг. Последний рассчитан на 330 машино-мест.

От касс на первом этаже до зала ожидания и зоны посадки в автобусы можно добраться на вместительных лифтах. Также в здании находятся комната матери и ребенка, туалеты, детский уголок, зал повышенной комфортности, кафе. На автовокзале будут работать автомойка и центр мелкого ремонта и техобслуживания автобусов.