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Пенсионеров Москвы не будут штрафовать за нарушение самоизоляции

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Пенсионеров Москвы не будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Москва, 29 октября. Сам факт выхода из дома не является нарушением для пенсионеров.

Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы. В мэрии отметили, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются, а сам факт выхода из дома не является нарушением. При этом пенсионерам все равно не рекомендуется нарушать режим самоизоляции.

С 28 сентября для пожилых людей старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями и беременных введен режим самоизоляции. При необходимости им выдадут больничные листы.

Ранее врач назвал типы людей, кому не страшен коронавирус. В перечень попали люди с устойчивым иммунитетом и генетическими особенностями рецептора, через который коронавирус попадает в организм.

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