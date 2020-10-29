Московские власти не планируют вводить спецпропуска

Москва, 29 октября. Правительство Москвы не планирует вводить пропускной режим в городе, сообщается на сайте администрации столицы.

Решение о введении пропусков для москвичей не принималось, сообщают официальные представители мэра Сергея Собянина. Вопрос о такой мере возник на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Домашний режим для пенсионеров и пациентов с хроническими заболеваниями в Москве продлен до 29 ноября указом главы города. Также старшеклассники продолжат обучаться дистанционно до 8 ноября, информация об этом опубликована в блоге Собянина. Актуальные сведения о борьбе с COVID-19 следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.