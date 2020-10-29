Москва, 29 октября. Таксист угрожал себя сжечь и требовал встречи с генеральным директором компании «Яндекс.Такси» из-за невыплаты заработной платы.

Задержанный после попытки самосожжения автомобилист рассказал, что еще одной причиной произошедшего инцидента стало отключение его от системы «Яндекс.Такси». Прибывшие на место ЧП правоохранители провели успешную операцию по задержанию мужчины.

Некоторое время назад жители Москвы сообщили о вторжении на территории офиса «Яндекс.Такси» . Пострадавших в результате произошедшего инцидента нет.