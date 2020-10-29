Ракова: еще 3780 человек вылечились от коронавируса в Москве

Москва, 29 октября. Медики вылечили еще 3780 пациентов от коронавируса в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Число выздоровевших пациентов в столице продолжает расти. Еще 3780 москвичей смогли побороть коронавирусную инфекцию. Общее число излечившихся увеличилось до 303 831 горожанина, сообщила вице-мэр. Жители столицы могут стать донорами плазмы крови или пополнить ряды волонтеров, чтобы помочь тем, кто продолжает лечиться на дому.

Власти города принимают меры, направленные на борьбу с COVID-19. Пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями следует по возможности соблюдать режим самоизоляции и ограничить контакты. Граждане должны помнить о рекомендациях Роспотребнадзора.