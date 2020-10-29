Обнародован план реконструкции Дорогомиловской набережной в Москве

Москва, 29 октября. Амфитеатр, фуд-корт и беговые дорожки появятся на Дорогомиловской набережной после реконструкции.

Как передает официальный сайт мэра Москвы, изменения коснутся береговой линии от театра «Мастерская Петра Фоменко» до жилого комплекса «Западный порт». Во время реконструкции строители укрепят берег, приведут в порядок старую подпорную стенку и построят новую. Планируется установка многоуровневого амфитеатра, уличного фуд-корта и смотровых площадок рядом с «Мастерской Петра Фоменко».

Кроме того, будет построена специальная площадка для различных представлений и концертов.

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