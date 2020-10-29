Акция «Ночь искусств» в Москве пройдет в режиме онлайн

Москва, 29 октября. Акция «Ночь искусств» стартует в московском регионе с 3 по 4 ноября. Жителей столицы ждет более 180 тематических мероприятий.

Акция будет проходить в онлайн-формате. Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Посетить мероприятие можно с помощью платформы artnight2020.moscow, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Главной темой акции в этом году стал лозунг «Искусство объединяет». Гостей ждут три уникальных проекта под названием «Теория струн», «Музыка/театр» и «Современное искусство».