В Москве могут появиться тестовые зоны по доставке грузов дронами

Москва, 29 октября. Московские власти и разработчики дронов обсуждают возможные зоны тестирования беспилотников, предназначенных для коммерческого использования.

Руководитель ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев сообщил, что прошло уже несколько совещаний с представителями департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, компаний-разработчиков дронов, а также «Инвитро» и «Сколково».

По его словам, тестирование дронов будет проходить в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), указали «Ведомости». Бабинцев рассчитывает получить одобрение и приступить к работе, в частности, к разработке программы ЭПР.

Первые полеты могут состояться в конце 2021 года — в начале 2022 года. По словам представителя «Аэронета», тестовые площадки по доставке грузов дронами могут быть не только в Москве, но и Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области и Южном федеральном округе.