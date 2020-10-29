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Поликлиника на 750 мест с травмпунктом откроется в Строгино

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Поликлиника на 750 мест с травмпунктом откроется в Строгино

Москва, 29 октября. Открытие новой поликлиники для взрослых запланировано в столичном районе Строгино. Общая площадь здания составит около 10 тыс. квадратных метров.

Объект построят в форме прямоугольника. Он будет состоять из двух фасадов разной высоты. Один фасад станет травмпунктом, а другой поликлиникой. В семиэтажном здании оборудуют специализированные отделения. Среди них центр реабилитации и профилактики, а также кабинеты лучевой и функциональной диагностики.

Клиника на 750 мест будет расположена на ул. Твардовского, вл. 10. Фасад здания украсят плитами светлого оттенка из стеклофибробетона. Проектировщиком объекта выступило АО «МАХПИ им. академика Полянского».

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