«Почта России» объяснила появление фото со списанными грузовиками в Москве

Москва, 29 октября. Представители «Почты России» объяснили снимки «кладбища» служебных автомобилей в Москве. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Грузовики списываются заранее перед окончанием срока своей службы, пояснили в пресс-службе компании. Это делается для того, чтобы машина не сломалась по дороге. После списания они могут пробыть на стоянке около года. Затем их утилизируют или продают, уточнили в «Почте России».

В среднем по России срок службы машины составляет около восьми лет. Однако в Москве и других мегаполисах он составляет на пару лет меньше.

«Дело в том, что в мегаполисах каждая из поломок непременно вызывает пробки. Поэтому мы сознательно списываем автомобили заранее, не дожидаясь их внезапного отказа», — отметили в компании.

Еще одной причиной списания автомобилей является финансовая составляющая. Обслуживание и ремонт старых машин обходится дороже. Их выгоднее продать или утилизировать, а на вырученные средства купить новые грузовики. Запечатленные на фотографии списанные машины ждут оформления соответствующих документов, ответили в «Почте России».