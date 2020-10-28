Московский оперштаб обновил статистику смертности пациентов с COVID-19

Москва, 28 октября. Зарегистрировано 66 новых летальных эпизодов среди столичных жителей с диагностированной коронавирусной инфекцией, информирует оперативный штаб.

Общее количество жертв в столице достигло 6644 человек. Всего с момента всплеска инфекции в городе было зафиксировано более 409 тыс. переносчиков заболевания, под медицинским наблюдением остаются почти 103 тыс. пациентов. Число излечившихся за данный период превысило более 300 тыс. человек. Ранее сообщалось о 3 670 новых эпизодах передачи SARS-CoV-2 в Москве.

В связи с ростом случаев заболевания коронавирусной инфекцией власти Франции возобновляют с 30 октября в стране общенациональный карантин. В Париже отметили, что республика сейчас переживает повторную волну COVID-19.