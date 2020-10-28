Согласованы проекты развязок с Боровским и Киевским шоссе в Москве

Москва, 28 октября. Специалисты утвердили проект строительства многоуровневых транспортных развязок на пересечении дороги Солнцево — Бутово — Видное с Боровским и Киевским шоссе.

Такую информацию предоставили в пресс-службе Москомэкспертизы. Между проезжими частями расположится техническая зона. В перспективе там могут разместить трамвайные пути. Строителям предстоит возвести эстакаду. Она появится на пересечении Боровского шоссе.

На участке благоустроят боковые съезды. Для удобства горожан появятся подземные переходы. Строительство новых транспортных развязок призвано улучшить дорожную ситуацию в Ново-Переделкино и других районах Новой Москвы, отмечают местные власти.