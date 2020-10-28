Аферист в Москве обманул заслуженную артистку РСФСР на 3,3 миллиона рублей

Москва, 28 октября. Полицейские в Москве устанавливают личности аферистов. Крупной суммы лишилась пожилая заслуженная артистка РСФСР.

К стражам порядка обратилась женщина 1934 года рождения. Она рассказала, что утром ей позвонила незнакомка и представилась сотрудницей одной из госструктур. Речь шла о необходимости замены пенсионной книжки. Злоумышленница заверила, что к потерпевшей придет курьер и все оформит, пишет ТАСС.

Позднее домой к жертве приехал молодой мужчина и сказал, что необходимо заменить на новые денежные купюры, хранившиеся у пожилой женщины. Жертва отдала парню свои сбережения, в том числе в долларах и евро, всего на 3,3 миллиона рублей. Незнакомец спокойно удалился.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Жертвой, по данным источника, могла стать заслуженная артистка РСФСР Нина Шильникова.