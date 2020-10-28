Объем тестирования на COVID-19 в Москве вырос на 79%

Москва, 28 октября. Представители Роспотребнадзора сообщили, что объем тестирований на COVID-19 в Москве за последние два месяца заметно вырос.

Объем ежедневного тестирования в столице РФ за два последних месяца вырос на 79%, рассказали сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Кроме того, в ведомстве уточнили, что нарушения введенных из-за ситуации с коронавирусом мер выявлены в ходе проверок в 79% московских театров, кинотеатров и ТЦ.

Впервые COVID-19 выявили у жителя китайской провинции Хубэй. Весной Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.