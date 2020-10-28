Собянин назвал возможные сроки возвращения Москвы к очному обучению

Москва, 28 октября. Решение о возобновлении очного обучения в Москве примут в конце следующей недели в зависимости от ситуации с COVID-19. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

"Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации", — говорится на сайте Собянина.

Дистанционный формат обучения 6-11 классов в городе продлен на неделю — до 8 ноября. Это объясняется необходимостью сохранить тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников. За последние две недели она уменьшилась почти в два раза.

Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты еще месяц — до 29 ноября.