Ракова: более 36 тысяч москвичей получили бесплатные лекарства от COVID-19

Москва, 28 октября. Жители Москвы получают бесплатные медикаменты от коронавируса для прохождения лечения на дому, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

Начиная с 1 октября бесплатные лекарства были выделены более 36 тыс. горожан. Препараты, необходимые для лечения, пациентам выдает лечащий врач при осмотре на дому или в амбулаторном КТ-центре, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Лекарства для лечения коронавирусной инфекции на дому с начала октября получили более 36 тысяч человек. Им выдали уже более 82 тысяч упаковок препаратов», — заявила вице-мэр.

Сейчас в Москве сформирован запас препаратов. В их числе медикаменты для противовирусной, антикоагулянтной, антибактериальной и жаропонижающей терапии. Пациентам рекомендовано придерживаться установленной схемы лечения. Также им напомнили о недопустимости уменьшения и превышения доз лекарств.