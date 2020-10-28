Составлен рейтинг городов РФ с нежелающими заводить детей жителями

Москва, 28 октября. Российская столица лидирует среди крупных городов РФ, жители которых не хотят иметь детей.

К такому выводу пришли аналитики агентства Zoom Market. Второе место городов с наибольшим количеством не готовых к рождению детей россиян занял Екатеринбург. На третьем месте расположился Краснодар. В пятерку рейтинга попали Новосибирск и Санкт-Петербург.

Познать радости отцовства и материнства также не готовы жители Брянска, Волгограда и Махачкалы. Примерно 78% всех опрошенных, состоящих в браке, намерены стать родителями в ближайшие десять лет. Аналогичного мнения придерживаются 38% находящихся в отношениях россиян.